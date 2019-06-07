В Адыгее будут решать задачу повышения благосостояния граждан

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов намерен последовательно решать поставленную президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме задачу повышения благосостояния населения, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Выступая на ПМЭФ, Путин заявил, что Россия намерена строить свою политику вокруг интересов и благополучия человека, чтобы он мог реализовать все свои способности, а для этого нужно продолжить модернизацию экономики, создавать новые рабочие места, обеспечить рост доходов граждан.
"Президент сделал акцент на задачах по повышению благосостояния граждан. Это – главный приоритет и, в конечном счёте, итог нашей работы. Мы сделаем все, чтобы она была последовательной… В выполнении обозначенных главой государства задач мы будем опираться на свой опыт, конкурентные преимущества республики и лучшие практики регионов", - приводит пресс-служба слова Кумпилова по итогам заседания.
Глава Адыгеи также отметил важность объединения усилий в регионах для решения поставленных задач и системность их выполнения на местах, говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.