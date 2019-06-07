Путин поддержал стремление сторонников санкций инвестировать в Россию

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не видит ничего плохого в том, что сторонники санкций хотят продавать свои товары в России и инвестировать в страну.
О такой тенденции на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава правительства Словакии.
"Возникает странная ситуация, когда самые большие сторонники санкций и те, кто борется за введение санкций против РФ, на другой день думают уже о том, как продать свои товары в Россию, как инвестировать в Россию, как развивать свой бизнес, и мне это представляется довольно странным", - сказал премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини на пленарном заседании форума.
"А вот в этом я ничего плохого не вижу - хоть так будем работать", - ответил Путин.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.