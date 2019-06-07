ЕР определила кандидата на пост главы Алтая

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Единая Россия" определила кандидата от партии на должность губернатора Алтая, им стал врио главы региона Олег Хорохордин, сообщает пресс-служба партии.

"В ходе внеочередной конференции регионального отделения "Единой России" Республики Алтай делегаты путем тайного голосования определили кандидата на должность главы региона. 42 из 53 делегатов проголосовали за выдвижение на пост главы Республики Алтай от "Единой России" врио главы региона Олега Хорохордина", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Хорохордин уже заявлял о намерении участвовать в выборах главы региона от ЕР. Он также сообщил, что намерен привлечь в свою команду местные кадры и после выборов в случае победы изменить структуру регионального правительства, которая сейчас, по его словам, несовершенна и не соответствует требованиям времени.

Как уточнили в пресс-службе "Единой России", в бюллетень для тайного голосования были включены, помимо Хорохордина, кандидатуры члена Совета Федерации Татьяны Гигель и главы администрации Усть-Канского района Эжера Ялбакова.

Хорохордин назначен на должность временно исполняющего обязанности главы республики Алтай после отставки Александра Бердникова, который руководил регионом 13 лет. Выборы главы республики Алтай должны пройти 8 сентября 2019 года в единый день голосования.