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РИА Новости
Алтайский край

ЕР определила кандидата на пост главы Алтая

Вчера, 17:58
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© РИА Новости / Александр Тырышкин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин
Временно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин
© РИА Новости / Александр Тырышкин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Единая Россия" определила кандидата от партии на должность губернатора Алтая, им стал врио главы региона Олег Хорохордин, сообщает пресс-служба партии.
"В ходе внеочередной конференции регионального отделения "Единой России" Республики Алтай делегаты путем тайного голосования определили кандидата на должность главы региона. 42 из 53 делегатов проголосовали за выдвижение на пост главы Республики Алтай от "Единой России" врио главы региона Олега Хорохордина", - говорится в сообщении пресс-службы.
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17 апреля, 16:32
Опрос: большинство врио глав регионов пользуются поддержкой избирателей
Ранее Хорохордин уже заявлял о намерении участвовать в выборах главы региона от ЕР. Он также сообщил, что намерен привлечь в свою команду местные кадры и после выборов в случае победы изменить структуру регионального правительства, которая сейчас, по его словам, несовершенна и не соответствует требованиям времени.
Как уточнили в пресс-службе "Единой России", в бюллетень для тайного голосования были включены, помимо Хорохордина, кандидатуры члена Совета Федерации Татьяны Гигель и главы администрации Усть-Канского района Эжера Ялбакова.
Хорохордин назначен на должность временно исполняющего обязанности главы республики Алтай после отставки Александра Бердникова, который руководил регионом 13 лет. Выборы главы республики Алтай должны пройти 8 сентября 2019 года в единый день голосования.
Избиратель голосует на своем избирательном участке в единый день голосования. 9 сентября 2018
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Эксперты спрогнозировали тенденции на выборах в единый день голосования
В 2019 году выборы пройдут в 45 субъектах РФ. В 18 регионах – выборы высших должностных лиц, в 13 – кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 21 - кампании по избранию депутатов административных центров, в трех – выборы глав административных центров, а также 14 массовых кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещен 38 231 мандат. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.
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Алтайский крайОлег ХорохординЕдиная РоссияАлтайский крайРоссияПолитика
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