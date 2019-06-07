В Подмосковье каждый третий житель получает социальную поддержку

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости . Почти каждый третий житель Московской области получает меры социальной поддержки, сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Практически каждый тритий житель Московской области есть в нашей базе… получает нашу поддержку", - подчеркнула она.

По ее словам, в регионе за счет средств областного и федерального бюджетов поддержку получают 109 категорий граждан или около 2,5 миллиона человек. В их числе пенсионеры, малоимущие, ветераны и другие льготники.