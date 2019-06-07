Путин призвал подумать о механизмах, обеспечивающих безопасность КНДР

"Нужно подумать о механизмах, обеспечивающих безопасность Северной Кореи. Конечно, у них же перед глазами примеры Ирака, Ливии, они же не хотят повторить их судьбу, мы просто должны иметь это в виду и относиться к этому самым серьезным образом. Какие это могут быть гарантии? Это очень сложный вопрос", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.