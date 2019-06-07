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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Си Цзиньпин рассказал об инициативе "Один пояс - один путь"

Вчера, 17:40
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, говоря об инициативе "Один пояс - один путь", заявил, что Китай не стремится доминировать.
По его словам, сегодня много стран выразили желание принять участие в этой инициативе. "С нами подписали соглашение в рамках этой инициативы около 130 стран и около 30 международных организаций", - сказал Си Цзиньпин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
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Как указал китайский лидер, Пекин придерживается принципов совместного обсуждения, совместной реализации и совместного использования пути. "Эта идея принадлежит не только Китаю, это принесет пользу всем", - отметил он.
Си Цзиньпин указал, что некоторые страны сначала не хотели участвовать, "говорили, что, может быть, это "план Маршалла" по-китайски". "Но мы этого не хотим. Мы не хотим доминировать. У нас нет таких планов", - подчеркнул председатель КНР.
"Мы готовы придерживаться принципов только совместной выгоды и при этом выстраиваем наши решения. Именно согласно этому принципу мы много проработали с нашим добрым соседом, с Россией", - добавил он.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
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План Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности и развитие европейских стран.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Разворот на ВостокСи ЦзиньпинРоссияВ мире
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