Си Цзиньпин рассказал об инициативе "Один пояс - один путь"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, говоря об инициативе "Один пояс - один путь", заявил, что Китай не стремится доминировать.

По его словам, сегодня много стран выразили желание принять участие в этой инициативе. "С нами подписали соглашение в рамках этой инициативы около 130 стран и около 30 международных организаций", - сказал Си Цзиньпин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

Как указал китайский лидер, Пекин придерживается принципов совместного обсуждения, совместной реализации и совместного использования пути. "Эта идея принадлежит не только Китаю, это принесет пользу всем", - отметил он.

Си Цзиньпин указал, что некоторые страны сначала не хотели участвовать, "говорили, что, может быть, это "план Маршалла" по-китайски". "Но мы этого не хотим. Мы не хотим доминировать. У нас нет таких планов", - подчеркнул председатель КНР.

"Мы готовы придерживаться принципов только совместной выгоды и при этом выстраиваем наши решения. Именно согласно этому принципу мы много проработали с нашим добрым соседом, с Россией", - добавил он.

План Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности и развитие европейских стран.