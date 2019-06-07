СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Следствие решило не просить об аресте Жабраила Костоева, которого считало причастным к убийству в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

"После дополнительных действий и следственных мероприятий причастность Костоева к преступлениям не была установлена, следствие просит оставить ходатайство без рассмотрения", - заявил следователь.

Судья Сергей Артёмов постановил прекратить производство по ходатайству. Тем не менее мужчину не отпустили из клетки суда, так как ранее ему был продлен срок содержания под стражей на 72 часа. Формально мужчина всё ещё находится в статусе подозреваемого, однако в ближайшее время следствие может отказаться от привлечения его к делу в этом качестве.

До этого Пресненский суд уже арестовал до 28 июня двух фигурантов этого дела - Али Белхороева и Батыра Тумгоева. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "покушение на убийство", "убийство" и "незаконный оборот оружия". Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала, что розыск всех соучастников преступления продолжается. Следователь в суде заявил, что организатор преступления уже задержан.