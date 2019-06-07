Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США

С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что нужно придерживаться взаимного уважения в любых переговорах, и надеется на такой подход в диалоге со всеми странами, о чем он заявил на пленарной сессии ПМЭФ, говоря о будущем торговых переговоров с США.

Председатель КНР Си Цзиньпин 5-7 июня находится в России с госвизитом. В среду по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина было подписано два десятка документов в разных сферах, в том числе в области инвестиций, промышленности, сельском хозяйстве и других.

"Нужно исходить из взаимного уважения при урегулировании разногласий. Считаю, что нужно уважать социальные системы и путь развития всех стран....Нарастает роль развивающихся стран в мире. Их право голоса и их доля участия в международных организациях должны уважаться. ..Мы всегда придерживаемся мирного сосуществования. Несмотря на существующие различия во мнениях, надо найти точки соприкосновения и надлежащим образом урегулировать все разногласия. Надеюсь на такой подход взаимоуважения в отношениях со всеми странами", - сказал китайский лидер, отвечая на вопрос о будущем торговых переговоров с США.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ в понедельник китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня введёт повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.