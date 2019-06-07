Поморье и Псковская область подписали план сотрудничества на 2019-2021 годы

АРХАНГЕЛЬСК, 7 июн – РИА Новости. Губернатор Поморья Игорь Орлов и глава Псковской области Михаил Ведерников утвердили на ПМЭФ дорожную карту к подписанному ранее межрегиональному соглашению о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Документ о всестороннем сотрудничестве между регионами был подписан в 2015 году. Сегодня в тесном взаимодействии работают аграрии двух территорий, идет постоянный обмен между областями в сфере промышленного производства, тарифного регулирования, обеспечения транспортного сообщения. Расширяются культурные связи, налажено активное взаимодействие в области спорта.

По мнению Орлова, решение вопросов кооперации имеет большое значение для обеих областей.

"Надо двигаться вперед, решать новые задачи, которые интересуют наших жителей, искать новые направления сотрудничества, точки роста. Это в интересах наших регионов", - цитирует пресс-служба главу Поморья.

Псковский губернатор, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность своего региона в тесном взаимодействии с Архангельской областью.