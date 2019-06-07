Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали молодого человека, забравшегося на крышу башни "Федерация" в "Москве-Сити", сообщили в пресс-службе ведомства.
"Задержанным оказался 18-летний москвич. Он сообщил правоохранителям, что залез на крышу, чтобы пофотографировать виды. По словам молодого человека, он занимается "руферством" уже несколько лет", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Молодого человека для дальнейшего разбирательства передали полиции.
Руфинг - неформальное молодежное движение с элементами самостоятельной субкультуры. Происходит от английского термина roofing, то есть посещение крыш домов.
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