Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов

БЕЛГРАД, 7 июн – РИА Новости. Подъем уровня воды в Дунае вынудил стада кабанов перейти в густонаселенные районы столицы Сербии, гражданам необходимо избегать прибрежных парков ради собственной безопасности, сообщило министерство сельского, лесного и водного хозяйства страны.

Жители Белграда в последние дни выкладывают в социальных сетях видео пасущихся на газонах и переходящих шестиполосную трассу в самых густонаселенных районов Новый Белград и районе Земун групп кабанов с поросятами. Они перебрались на "большую землю" с острова Велико-ратно в черте города в месте впадения Савы в Дунай.

"Управление лесов обращает внимание граждан на потенциальную опасность от кабанов, которые находятся на территории районов Новый Белград и Земун", - сообщило министерство.

"Кабаны, находящиеся вне своей обычной территории, заметно возбуждены, при этом некоторые самки ожидают потомство или недавно опоросились, что максимально увеличивает уровень риска", - подчеркнул минсельхоз Сербии.

Отмечается, что в данных районах организованы дежурства обществ охотников, полиции и ветеринаров, которые отлавливают кабанов и перевозят в специальные хозяйства.

"Ради личной безопасности людей, а также избегания волнения, которое могут вызвать неконтролируемые реакции и движение кабанов, необходимо избегать походов в прибрежные районы Нового Белграда и Земуна, особенно в вечерние и ночные часы, пока сохраняется опасность", - резюмировало ведомство.