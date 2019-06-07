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РИА Новости

Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов

Вчера, 16:51
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© РИА Новости / Дмитрий ДебабовКабан
Кабан
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
Кабан. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 июн – РИА Новости. Подъем уровня воды в Дунае вынудил стада кабанов перейти в густонаселенные районы столицы Сербии, гражданам необходимо избегать прибрежных парков ради собственной безопасности, сообщило министерство сельского, лесного и водного хозяйства страны.
Жители Белграда в последние дни выкладывают в социальных сетях видео пасущихся на газонах и переходящих шестиполосную трассу в самых густонаселенных районов Новый Белград и районе Земун групп кабанов с поросятами. Они перебрались на "большую землю" с острова Велико-ратно в черте города в месте впадения Савы в Дунай.
"Управление лесов обращает внимание граждан на потенциальную опасность от кабанов, которые находятся на территории районов Новый Белград и Земун", - сообщило министерство.
"Кабаны, находящиеся вне своей обычной территории, заметно возбуждены, при этом некоторые самки ожидают потомство или недавно опоросились, что максимально увеличивает уровень риска", - подчеркнул минсельхоз Сербии.
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7 ноября 2018, 23:55Туризм
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Отмечается, что в данных районах организованы дежурства обществ охотников, полиции и ветеринаров, которые отлавливают кабанов и перевозят в специальные хозяйства.
"Ради личной безопасности людей, а также избегания волнения, которое могут вызвать неконтролируемые реакции и движение кабанов, необходимо избегать походов в прибрежные районы Нового Белграда и Земуна, особенно в вечерние и ночные часы, пока сохраняется опасность", - резюмировало ведомство.
При этом набережная Дуная в данных районах является наиболее популярным местом для прогулок граждан, рядом расположен один из крупнейших торговых центров Белграда и правительственный комплекс "Палата Сербия".
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