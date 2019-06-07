Глава Самарской области рассказал, почему регион поднялся в рейтинге АСИ

САМАРА, 7 июн - РИА Новости. Самарская область поднялась в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) 2019 года на 24 пункта благодаря планомерной работе по выстраиванию прямого диалога с бизнесом и развитию инвестиционной инфраструктуры, сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были объявлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России 2019 года. Самарская область заняла 24-е место, прибавив по сравнению с предыдущим рейтингом 24 пункта.

"Cтоль высокий темп роста – результат планомерной работы. Упор был сделан на выстраивание прямого диалога с бизнесом. Каждая встреча с бизнесом заканчивается оформлением протокольных поручений, которые потом жестко контролируются", – цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.

Кроме того, по данным пресс-службы, в Самарской области обновили состав совета по инвестициям и ввели в него более 60% представителей предпринимателей, актуализировали рабочую группу, которая сопровождает бизнес-проекты, перезагрузили работу Агентства по привлечению инвестиций, провели соцопрос предпринимателей по методике, близкой к методике АСИ.

По информации пресс-службы, также в Самарской области велась работа по развитию инвестиционной инфраструктуры. В регионе действуют две территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти" и "Чапаевск", особая экономическая зона, созданы и продолжают создаваться индустриальные парки, в том числе на территории ОЭЗ.

В то же время, по словам Азарова, 24-е место в рейтинге его не устраивает, но он уверен в том, что Самарская область попадет в двадцатку, а затем и в десятку регионов с благоприятным инвестиционным климатом.

"Предпосылки к этому есть. В прошлом году прирост внебюджетных инвестиций Самарской области превысили 5,9% – это очень солидный показатель по сравнению с многими другими регионами России", – отметил Азаров.