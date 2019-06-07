Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T16:42Z
https://ria.ru/20190607/1555383474.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/89105/86/891058611_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_82b38790f7c6501fd87e0987a92f182b.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" вдвое сократила сроки отключения горячей воды в Оренбурге

16:42
0
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГород Оренбург
Город Оренбург
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Т Плюс" удалось в два раза сократить сезонные сроки отключений горячей воды в Оренбурге - до 5-7 дней, следует из сообщения компании.

"Средний период отключений горячей воды на время летних ремонтов в областном центре (Оренбурге - ред.) составляет 5-7 дней, что вдвое ниже нормативных сроков, разрешенных законодательством", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что для достижения подобных результатов она использует набор инструментов, одним из которых является передвижная опрессовочная машина.
"Эта мобильная установка позволяет с высокой степенью безопасности испытывать локальные участки трубопроводов на плотность и прочность, в режиме реального времени получать промежуточные результаты, а также быстро выявлять повреждения. Всё это сокращает сроки проведения гидравлических испытаний почти вдвое", - сообщает энергокомпания.
Вчера, 18:16
"Т Плюс" и "Газпром энергохолдинг" продолжают переговоры о слиянии активов
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЖКХОренбургОбщество
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40Джабаров призвал поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
16:36Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
16:35Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича
16:35Путин заявил, что Россия и Китай не создают военных союзов
16:34СЖР держит на контроле ситуацию с задержанием корреспондента "Медузы"
16:34Путин рассказал, что накануне говорил с Си Цзиньпинем до полуночи
16:31Число факторов неопределенности в международных делах растет, заявил Путин
16:30Президент Болгарии напомнил, за что в республике благодарны России
16:29Словакия надеется, что Евросоюз и США не перейдут к торговой войне
16:28Путин отметил рост товарооборота со многими странами
16:27Прокуратура пообещала "разобраться" в ситуации с журналистом Голуновым
16:27Путин наградил директора Национального центра кардиологии Чазова
16:27В Киевской области пропал самолет
16:25Лидер Болгарии сравнил мировую политику с оркестром и призвал убавить звук
16:21Бывшего директора екатеринбургского цирка восстановили в должности
Лента новостейМолния