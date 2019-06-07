"Т Плюс" вдвое сократила сроки отключения горячей воды в Оренбурге

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Т Плюс" удалось в два раза сократить сезонные сроки отключений горячей воды в Оренбурге - до 5-7 дней, следует из сообщения компании.

"Средний период отключений горячей воды на время летних ремонтов в областном центре (Оренбурге - ред.) составляет 5-7 дней, что вдвое ниже нормативных сроков, разрешенных законодательством", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что для достижения подобных результатов она использует набор инструментов, одним из которых является передвижная опрессовочная машина.

"Эта мобильная установка позволяет с высокой степенью безопасности испытывать локальные участки трубопроводов на плотность и прочность, в режиме реального времени получать промежуточные результаты, а также быстро выявлять повреждения. Всё это сокращает сроки проведения гидравлических испытаний почти вдвое", - сообщает энергокомпания.