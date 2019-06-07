"Т Плюс" вдвое сократила сроки отключения горячей воды в Оренбурге

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Т Плюс" удалось в два раза сократить сезонные сроки отключений горячей воды в Оренбурге - до 5-7 дней, следует из сообщения компании.
"Средний период отключений горячей воды на время летних ремонтов в областном центре (Оренбурге - ред.) составляет 5-7 дней, что вдвое ниже нормативных сроков, разрешенных законодательством", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что для достижения подобных результатов она использует набор инструментов, одним из которых является передвижная опрессовочная машина.
"Эта мобильная установка позволяет с высокой степенью безопасности испытывать локальные участки трубопроводов на плотность и прочность, в режиме реального времени получать промежуточные результаты, а также быстро выявлять повреждения. Всё это сокращает сроки проведения гидравлических испытаний почти вдвое", - сообщает энергокомпания.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.