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РИА Новости
Теплоснабжение

ГЭХ подписал договор об обслуживании турбин Siemens на Грозненской ТЭС

16:40
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. "Газпром энергохолдинг" подписал со своей структурой "ТЭР-Сервис" договор о сервисном обслуживании турбин производства Siemens на Грозненской ТЭС, сообщает "Газпром".
"Газпром энергохолдинг" и "ТЭР-Сервис" подписали договор о долгосрочном сервисном обслуживании на Грозненской теплоэлектростанции газовых турбин и генераторов производства Siemens в рамках Петербургского международного экономического форума.
"ТЭР-Сервис" будет выполнять комплекс работ и услуг по текущему (малые инспекции), среднему (инспекции горячего тракта) и капитальному ремонту (главные инспекции).
"ТЭР-Сервис" осуществляет сервисное обслуживание газовых турбин на электростанциях "Газпром энергохолдинга" в рамках программ малых инспекций и инспекций горячего тракта, осваивает компетенции по выполнению главных инспекций с соответствующей аттестацией персонала.
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В составе основного оборудования Грозненской ТЭС — два энергоблока на основе газовых турбин и генераторов производства компании Siemens общей установленной электрической мощностью порядка 360 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 2018 года, завершаются работы по подготовке к вводу в эксплуатацию второго энергоблока.
"ТЭР-Сервис" входит в группу "Газпром энергохолдинг", создано в 2014 году для последовательного замещения собственными силами работ, выполняемых зарубежными организациями. В кооперации с российскими предприятиями реализуется ряд проектов, которые направлены на локализацию в России компетенций по сервису и производству отдельных элементов "горячей" части газовых турбин.
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