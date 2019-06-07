ГЭХ подписал договор об обслуживании турбин Siemens на Грозненской ТЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. "Газпром энергохолдинг" подписал со своей структурой "ТЭР-Сервис" договор о сервисном обслуживании турбин производства Siemens на Грозненской ТЭС, сообщает "Газпром".

"Газпром энергохолдинг" и "ТЭР-Сервис" подписали договор о долгосрочном сервисном обслуживании на Грозненской теплоэлектростанции газовых турбин и генераторов производства Siemens в рамках Петербургского международного экономического форума.

"ТЭР-Сервис" будет выполнять комплекс работ и услуг по текущему (малые инспекции), среднему (инспекции горячего тракта) и капитальному ремонту (главные инспекции).

"ТЭР-Сервис" осуществляет сервисное обслуживание газовых турбин на электростанциях "Газпром энергохолдинга" в рамках программ малых инспекций и инспекций горячего тракта, осваивает компетенции по выполнению главных инспекций с соответствующей аттестацией персонала.

В составе основного оборудования Грозненской ТЭС — два энергоблока на основе газовых турбин и генераторов производства компании Siemens общей установленной электрической мощностью порядка 360 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 2018 года, завершаются работы по подготовке к вводу в эксплуатацию второго энергоблока.