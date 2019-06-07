В Подмосковье компенсацию за вывоз ТКО получат около 2 миллионов человек

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Порядка двух миллионов человек в Московский области получат денежную компенсацию расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Меры социальной поддержки по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Московский области получат в общей сложности около двух миллионов человек", - отметила министр.

По ее словам, с 1 января 2019 года отдельным категориям пенсионеров установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде компенсации за обращение с ТКО. Прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию – 30%, достигшим возраста 70 лет - 50%, достигшим возраста 80 лет – 100%.