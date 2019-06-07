Воронежская область заключила соглашение о сотрудничестве с "Роснефтью"

ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Правительство Воронежской области и ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение по вопросам развития импортозамещения, сообщает в пятницу облправительство.

Документ 7 июня подписали губернатор Воронежской области Александр Гусев и главный исполнительный директор ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" Игорь Сечин.

"Соглашение направлено на повышение эффективности и прозрачности доступа предприятий Воронежской области в установленном законодательством порядке к закупочным процедурам для нужд ПАО "НК "Роснефть" в рамках привлечения отечественных производителей к участию в программе импортозамещения и освоения производства новой высокотехнологичной техники и технологий", - говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, реализация проекта будет способствовать увеличению производства предприятиями Воронежской области продукции для нефтяной отрасли, повышению их научно-технического и конструкторского потенциала.

Проект рассчитан на 2019-2022 годы.