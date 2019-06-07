Путин рассказал, что накануне говорил с Си Цзиньпинем до полуночи

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что он и председатель КНР Си Цзиньпин засиделись накануне за беседой в Санкт-Петербурге до полуночи по московскому времени, когда в Китае было уже утро.

"Что касается наших отношений с Китаем... Это не слова, это конкретная политика. У нас действительно сложились с президентом Си Цзиньпином личные очень добрые отношения. Мы вчера с ним очень долго были вместе, обсуждали разные совершенно вопросы. В 00.00 по Москве расстались, это в Пекине - 4 часа утра. И все было о чем говорить", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

"Потом я уже сказал: я должен перед Вами извиниться, отпустить уже... хозяева так с гостями не поступают", - добавил он. Путин отметил, что это признак того, что у РФ и Китая большая двусторонняя повестка.