Путин отметил рост товарооборота со многими странами

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Товарооборот России со многими странами растет, несмотря на все попытки помешать этому, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Где наше место? В борьбе за справедливые демократические принципы развития международных экономических связей. Как вы знаете, у нас с Китаем развиваются отношения, с другими странами - тоже, несмотря на все попытки чему-то помешать, товарооборот, слава Богу, пока растет", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу, отвечая на вопрос о месте России в экономическом противостоянии США и Китая.

При этом он подчеркнул, что если сегодняшние тенденции в международных экономических отношениях сохранятся, это будет плохо для всех.

"Мы, конечно, будем стараться выстраивать отношения на основе равноправия и на тех принципах, о которых я говорил в своем выступлении", - уточнил президент.