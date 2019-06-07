Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T16:46Z
https://ria.ru/20190607/1555382421.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155537/72/1555377262_0:0:3090:1739_1036x0_80_0_0_c0315733734471f8b6e0613e66a8abb0.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин отметил рост товарооборота со многими странами

16:28
95
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Товарооборот России со многими странами растет, несмотря на все попытки помешать этому, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.
"Где наше место? В борьбе за справедливые демократические принципы развития международных экономических связей. Как вы знаете, у нас с Китаем развиваются отношения, с другими странами - тоже, несмотря на все попытки чему-то помешать, товарооборот, слава Богу, пока растет", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу, отвечая на вопрос о месте России в экономическом противостоянии США и Китая.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
16:35
Путин заявил, что Россия и Китай не создают военных союзов
При этом он подчеркнул, что если сегодняшние тенденции в международных экономических отношениях сохранятся, это будет плохо для всех.
"Мы, конечно, будем стараться выстраивать отношения на основе равноправия и на тех принципах, о которых я говорил в своем выступлении", - уточнил президент.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
501002
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Владимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Иван Голунов
Прокуратура пообещала "разобраться" в ситуации с журналистом Голуновым
РИА
Новости
Евгений Чазов
Путин наградил директора Национального центра кардиологии Чазова
Цирк в Екатеринбурге
Бывшего директора екатеринбургского цирка восстановили в должности
В Киевской области пропал самолет
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал усилить экономические институты ООН
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
У Симоньян нет претензий к "Эху Москвы" и Венедиктову
Президент Болгарии Румен Радев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Лидер Болгарии сравнил мировую политику с оркестром и призвал убавить звук
Бари Алибасов
Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин пообещал поддержку компаниям, инвестирующим в высокие технологии
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин заявил о дальнейшей либерализации в отношениях с бизнесом
Инцидент с участием боевых кораблей России и США попал на видео
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Политика экономического эгоизма ведет к войнам, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин пообещал подписать указ о стратегии в сфере искусственного интеллекта
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин анонсировал появление в России так называемого цифрового омбудсмена
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Роскомнадзор не устраивает степень фильтрации Google, заявил Жаров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40Джабаров призвал поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
16:36Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
16:35Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича
16:35Путин заявил, что Россия и Китай не создают военных союзов
16:34СЖР держит на контроле ситуацию с задержанием корреспондента "Медузы"
16:34Путин рассказал, что накануне говорил с Си Цзиньпинем до полуночи
16:31Число факторов неопределенности в международных делах растет, заявил Путин
16:30Президент Болгарии напомнил, за что в республике благодарны России
16:29Словакия надеется, что Евросоюз и США не перейдут к торговой войне
16:28Путин отметил рост товарооборота со многими странами
16:27Прокуратура пообещала "разобраться" в ситуации с журналистом Голуновым
16:27Путин наградил директора Национального центра кардиологии Чазова
16:27В Киевской области пропал самолет
Лента новостейМолния