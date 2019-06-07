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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Лидер Болгарии сравнил мировую политику с оркестром и призвал убавить звук

16:25
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Болгарии Румен Радев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент Болгарии Румен Радев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент Болгарии Румен Радев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Желающих занять дирижерское место в мировом политическом "оркестре" все больше, каждый приходит со своей партитурой, а надо "поубавить децибелы" и больше слушать каждый инструмент, заявил президент Болгарии Румен Радев, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
"Пора и нам, политикам, поубавить количество децибелов. Потому что мы все еще далеки от той гармонии, которой от нас ждут граждане мира, но это хорошее начало для того, чтобы мы начали слышать друг друга. Желающих занять дирижерское место в мировом оркестре постоянно растет, но каждый из них приходит со своей партитурой, часто даже не поздоровавшись с оркестрантами", - сказал Радев.
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"Если мы хотим добиться устойчивого развития человечества, нам следует уже установить четкие правила, чтобы писать музыку с учетом специфики каждого инструмента в оркестре. Я думаю, что площадка для подобной деятельности - это ООН. Пока мы не начнем уважать эту организацию, использовать ее мощный потенциал, укреплять ее средства и механизмы, нам не удастся создавать не мелодию, а только фрагменты - напряженности и конфликты", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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