Лидер Болгарии сравнил мировую политику с оркестром и призвал убавить звук

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Желающих занять дирижерское место в мировом политическом "оркестре" все больше, каждый приходит со своей партитурой, а надо "поубавить децибелы" и больше слушать каждый инструмент, заявил президент Болгарии Румен Радев, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

"Пора и нам, политикам, поубавить количество децибелов. Потому что мы все еще далеки от той гармонии, которой от нас ждут граждане мира, но это хорошее начало для того, чтобы мы начали слышать друг друга. Желающих занять дирижерское место в мировом оркестре постоянно растет, но каждый из них приходит со своей партитурой, часто даже не поздоровавшись с оркестрантами", - сказал Радев.

"Если мы хотим добиться устойчивого развития человечества, нам следует уже установить четкие правила, чтобы писать музыку с учетом специфики каждого инструмента в оркестре. Я думаю, что площадка для подобной деятельности - это ООН. Пока мы не начнем уважать эту организацию, использовать ее мощный потенциал, укреплять ее средства и механизмы, нам не удастся создавать не мелодию, а только фрагменты - напряженности и конфликты", - подчеркнул он.