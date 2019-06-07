Лукашенко посетовал на сложную конкуренцию с Россией в сфере нефтепродуктов

МИНСК, 7 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о сложностях конкуренции с РФ на рынке нефтепродуктов и заявил, что в этих условиях необходимо проводить модернизацию белорусских НПЗ.
"Покупая в России нефть, мы конкурируем с ней на рынках, а они у нас общие, все не так просто. У них маневра больше - они могут своим нефтеперерабатывающим предприятиям подешевле нефть закачать и получить большую прибыль, цену сбросить - то, чего мы не можем", - цитирует Лукашенко в пятницу агентство Sputnik Белоруссия. По словам президента, "в этих условиях нам (белорусским предприятиям - ред.) нужно думать о дальнейшей модернизации".
Говоря о перспективах развития белорусских НПЗ, белорусский лидер сообщил, что НПЗ в Мозыре будет работать по топливному направлению. "Будем работать над глубиной (переработки нефти - ред.), получать светлые нефтепродукты. Но главное - это рынок. Получить сегодня светлых нефтепродуктов можно сколько угодно. Вопрос в том, где будем продавать их, потребит ли это все рынок", - сказал Лукашенко.
Что касается ОАО "Нафтан" в Новополоцке, то это предприятие помимо топливной составляющей в значительной степени будет ориентироваться на дальнейшее развитие выпуска нефтехимической продукции, добавил он.