Лукашенко посетовал на сложную конкуренцию с Россией в сфере нефтепродуктов

МИНСК, 7 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о сложностях конкуренции с РФ на рынке нефтепродуктов и заявил, что в этих условиях необходимо проводить модернизацию белорусских НПЗ.

Говоря о перспективах развития белорусских НПЗ, белорусский лидер сообщил, что НПЗ в Мозыре будет работать по топливному направлению. "Будем работать над глубиной (переработки нефти - ред.), получать светлые нефтепродукты. Но главное - это рынок. Получить сегодня светлых нефтепродуктов можно сколько угодно. Вопрос в том, где будем продавать их, потребит ли это все рынок", - сказал Лукашенко.