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РИА Новости
Теплоснабжение

"Энел Россия" проведет модернизацию оборудования Невинномысской ГРЭС

16:09
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Проект "Энел России" по модернизации оборудования Невинномысской ГРЭС был отобран в "ручном" режиме правкомиссией по развитию электроэнергетики, сообщает энергокомпания.

"Одобренный проект направлен на замену котла на Невинномысской ГРЭС. Ввод в эксплуатацию после модернизации намечен на первый квартал 2022 года", - говорится в сообщении компании.

Проекты отбирались на основе критериев, учитывающих решение проблем экологии, важность станции в теплоснабжении, эффективность проекта с точки зрения стоимости для потребителей, техническое состояние станции, а также наличие в проекте инновационных технических решений.
По итогам отборов проектов генерирующие компании принимают на себя обязательства по поставке мощности в течение 16 лет, а также по использованию в проектах модернизации локализованного оборудования, вкладывая деньги в российское энергетическое машиностроение.
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"Мы неоднократно заявляли о том, что рассматриваем программу модернизации как стратегическое решение по инвестированию в наши активы. Мы довольны тем, что наш проект был отобран, и уверены, что его реализация будет способствовать улучшению производственных параметров и обеспечению надежности работы станции", - прокомментировал генеральный директор "Энел Россия" Карло Палашано Вилламанья.
Филиал "Невинномысская ГРЭС" "Энел Россия" является крупным энергетическим объектом Юга и предназначен для покрытия потребностей в электрической энергии Северного Кавказа и снабжения тепловой энергией предприятий и населения города Невинномысска Ставропольского края. В настоящее время установленная мощность филиала "Невинномысская ГРЭС" составляет 1530,2 МВт и 585 Гкал/час, в том числе введённый в 2011 году блок ПГУ 410,2 МВт. Всего станция включает в себя 12 турбин и 14 котлов.
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