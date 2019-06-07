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РИА Новости

ВТБ будет участвовать в нацпрограмме развития искусственного интеллекта

16:04
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЦентральный офис ВТБ в Москве. Архивное фото
Центральный офис ВТБ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. ВТБ будет участвовать в национальной программе в области искусственного интеллекта, развивать эту технологию будет проще и дешевле в рамках общей программы, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу, сообщил, что в ближайшее время будет подписан указ о реализации национальной стратегии в области искусственного интеллекта.

"Мы вообще-то и ведём уже свои работы. Нам, конечно, проще и дешевле будет вести это в рамках общей программы. Конечно, будем", - сказал Костин, отвечая на соответствующий вопрос.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
15:05
Путин пообещал подписать указ о стратегии в сфере искусственного интеллекта
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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