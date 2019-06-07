ВТБ будет участвовать в нацпрограмме развития искусственного интеллекта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. ВТБ будет участвовать в национальной программе в области искусственного интеллекта, развивать эту технологию будет проще и дешевле в рамках общей программы, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу, сообщил, что в ближайшее время будет подписан указ о реализации национальной стратегии в области искусственного интеллекта.
"Мы вообще-то и ведём уже свои работы. Нам, конечно, проще и дешевле будет вести это в рамках общей программы. Конечно, будем", - сказал Костин, отвечая на соответствующий вопрос.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.