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РИА Новости

В Московской области задержали женщину, которая была в розыске 17 лет

16:04
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ПЯТИГОРСК, 7 июн - РИА Новости. Полицейские задержали в Московской области подозреваемую в торговле опием женщину, которая 17 лет скрывалась от правоохранительных органов, сообщает МВД России.
"Сотрудниками отделения уголовного розыска ОМВД России по Благодарненскому городскому округу Ставропольского края задержана 51-летняя женщина, которая находилась в федеральном розыске 17 лет. По имеющейся информации, в 2002 году злоумышленница продала три отрезка полимерной пленки с веществом темно-коричневого цвета, которое в результате экспертизы признано наркотическим средством - опием", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении.
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По ее словам, в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, однако в ходе предварительного следствия она скрылась от правоохранительных органов, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что все это время женщина меняла адреса проживания, переезжая из региона в регион, и представлялась чужими именами. Разыскиваемая задержана полицейскими в одной из квартир на территории Московской области", - отметила Волк.
Официальный представитель МВД отметила, что в настоящее время производство по уголовному делу возобновлено, задержанная передана инициатору розыска, предварительное расследование уголовного дела продолжается.
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