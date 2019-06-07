В Московской области задержали женщину, которая была в розыске 17 лет

ПЯТИГОРСК, 7 июн - РИА Новости. Полицейские задержали в Московской области подозреваемую в торговле опием женщину, которая 17 лет скрывалась от правоохранительных органов, сообщает МВД России.

"Сотрудниками отделения уголовного розыска ОМВД России по Благодарненскому городскому округу Ставропольского края задержана 51-летняя женщина, которая находилась в федеральном розыске 17 лет. По имеющейся информации, в 2002 году злоумышленница продала три отрезка полимерной пленки с веществом темно-коричневого цвета, которое в результате экспертизы признано наркотическим средством - опием", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, однако в ходе предварительного следствия она скрылась от правоохранительных органов, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что все это время женщина меняла адреса проживания, переезжая из региона в регион, и представлялась чужими именами. Разыскиваемая задержана полицейскими в одной из квартир на территории Московской области", - отметила Волк.