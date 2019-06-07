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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Фондов, подобных РФПИ, должно быть больше, считает Евтушенков

15:59
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков на ПМЭФ-2019
Председатель совета директоров АФК Система Владимир Евтушенков на ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В России должно быть больше фондов, подобных Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) - это позволило бы расширить возможности выбора для бизнеса и было бы благоприятно для российской экономики, считает основной владелец и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.
"Плохо, что это один только фонд на всю территорию Российской Федерации. Мое убеждение - таких фондов должно быть пять,шесть, чтобы, во-первых, у нас был выбор какой-то, потому что сегодня выбор сужается до размеров только РФПИ, а во-вторых, экономике это было бы лучше", - сказал Евтушенков на ПМЭФ-2019.
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Он высоко оценил работу РФПИ с компаниями. "Я считаю, что то дело, которое делает Кирилл (Дмитриев, глава РФПИ - ред.), очень важное, и, несмотря на то, что он очень жесткий переговорщик, хотя не монстр, он сумел понять главное - быть комфортным для тех компаний, в которые он приходит как инвестор", - сказал бизнесмен.
По его мнению, РФПИ удалось "отточить взаимодействие с инвесторами до совершенства". "Сегодня совершенно понятно, при каких условиях они (РФПИ - ред.) приходят, какой нужен бизнес-план, какие нужны показатели этого проекта, это уже накатанная полоса, почему они и могут анонсировать достаточно большой спрэд проектов - по той простой причине, что есть методология, есть экспертиза", - сказал Евтушенков.
"Поэтому в этом плане я считаю, что значительно лучше стал климат (инвестиционный - ред)", - добавил бизнесмен. "Я считаю, что взаимоотношения РФПИ с российскими компаниями абсолютно имеет сегодня четкий описанный цифровой алгоритм... Вот теперь бы Кириллу пробить себе конкурентов - создать бы еще пару-тройку фондов, цены бы ему не было", - заключил Евтушенков.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Российский фонд прямых инвестицийВладимир ЕвтушенковРоссияЭкономика
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