Фондов, подобных РФПИ, должно быть больше, считает Евтушенков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В России должно быть больше фондов, подобных Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) - это позволило бы расширить возможности выбора для бизнеса и было бы благоприятно для российской экономики, считает основной владелец и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

"Плохо, что это один только фонд на всю территорию Российской Федерации. Мое убеждение - таких фондов должно быть пять,шесть, чтобы, во-первых, у нас был выбор какой-то, потому что сегодня выбор сужается до размеров только РФПИ, а во-вторых, экономике это было бы лучше", - сказал Евтушенков на ПМЭФ-2019

Он высоко оценил работу РФПИ с компаниями. "Я считаю, что то дело, которое делает Кирилл (Дмитриев, глава РФПИ - ред.), очень важное, и, несмотря на то, что он очень жесткий переговорщик, хотя не монстр, он сумел понять главное - быть комфортным для тех компаний, в которые он приходит как инвестор", - сказал бизнесмен.

По его мнению, РФПИ удалось "отточить взаимодействие с инвесторами до совершенства". "Сегодня совершенно понятно, при каких условиях они (РФПИ - ред.) приходят, какой нужен бизнес-план, какие нужны показатели этого проекта, это уже накатанная полоса, почему они и могут анонсировать достаточно большой спрэд проектов - по той простой причине, что есть методология, есть экспертиза", - сказал Евтушенков.

"Поэтому в этом плане я считаю, что значительно лучше стал климат (инвестиционный - ред)", - добавил бизнесмен. "Я считаю, что взаимоотношения РФПИ с российскими компаниями абсолютно имеет сегодня четкий описанный цифровой алгоритм... Вот теперь бы Кириллу пробить себе конкурентов - создать бы еще пару-тройку фондов, цены бы ему не было", - заключил Евтушенков.