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РИА Новости
Архангельская область

Поморье и Костромская область наметили план сотрудничества на три года

15:54
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума на территории "Экспофорума"
Участники Петербургского международного экономического форума на территории Экспофорума
© РИА Новости / Константин Чалабов
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АРХАНГЕЛЬСК, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Костромской области Сергей Ситников подписали на ПМЭФ документ о взаимодействии двух регионов в сфере торгово-экономического и промышленного сотрудничества, АПК, охраны окружающей среды, а также культуры, туризма, образования и молодежной политики, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
У двух территорий уже имеется богатый опыт сотрудничества.

"Предприниматели из Костромы приезжают в нашу область, чтобы представить свою продукцию на Маргаритинской ярмарке. А представители малого и среднего бизнеса Поморья успешно взаимодействуют с товаропроизводителями Костромы, организуя поставки кондитерских изделий, мясной продукции, овощей. У нас хорошие многогранные отношения. И я уверен, что они станут еще шире", - приводит пресс-служба слова Орлова.

В частности, перспективным обещает стать сотрудничество двух регионов в области лесопромышленного производства. Как и Поморье, Костромская область является лесным регионом. В общей структуре промышленного производства продукция ЛПК занимает в Костромской области второе место после электроэнергетики. Предприятия региона входят в число лидеров по объемам выпуска пиломатериалов, древесноволокнистых, древесностружечных и настенных плит, а также фанеры и ламинированных половых покрытий.
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15:18
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Как отметил глава Костромской области, двум областям есть чему поучиться друг у друга, и есть, что взять на вооружение, используя накопленный опыт для совместных проектов в самых разных сферах взаимодействия, сообщили в пресс-службе.
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