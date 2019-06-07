Поморье и Костромская область наметили план сотрудничества на три года

АРХАНГЕЛЬСК, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Костромской области Сергей Ситников подписали на ПМЭФ документ о взаимодействии двух регионов в сфере торгово-экономического и промышленного сотрудничества, АПК, охраны окружающей среды, а также культуры, туризма, образования и молодежной политики, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

У двух территорий уже имеется богатый опыт сотрудничества.

"Предприниматели из Костромы приезжают в нашу область, чтобы представить свою продукцию на Маргаритинской ярмарке. А представители малого и среднего бизнеса Поморья успешно взаимодействуют с товаропроизводителями Костромы, организуя поставки кондитерских изделий, мясной продукции, овощей. У нас хорошие многогранные отношения. И я уверен, что они станут еще шире", - приводит пресс-служба слова Орлова.

В частности, перспективным обещает стать сотрудничество двух регионов в области лесопромышленного производства. Как и Поморье, Костромская область является лесным регионом. В общей структуре промышленного производства продукция ЛПК занимает в Костромской области второе место после электроэнергетики. Предприятия региона входят в число лидеров по объемам выпуска пиломатериалов, древесноволокнистых, древесностружечных и настенных плит, а также фанеры и ламинированных половых покрытий.