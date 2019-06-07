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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Организатора пикета против храма в сквере на Урале оставили под арестом

15:51
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Сотрудники полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге оставил в силе решение об аресте на девять суток юриста Ивана Волкова, который провел несанкционированный пикет против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге, сообщила РИА Новости представитель Свердловского облсуда.
Волков ранее подал в министерство общественной безопасности уведомление о проведении акции 4 июня. Он отметил, что цель пикета - еще раз заявить городским властям о своей позиции. Министерство отказало в проведении акции в связи с тем, что при подаче уведомления о проведении публичного мероприятия были допущены нарушения, но Волков вместе с другими людьми все равно вышли в сквер. Верх-Исетский районный суд арестовал Волкова на девять суток.
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"Оставили апелляционную жалобу без удовлетворения. Административный арест девять суток у него", – ответила собеседница агентства на вопрос о решении суда.
Как пояснял РИА Новости помощник Волкова Михаил Худоян, всего во вторник были задержаны пять человек: сам юрист, двое сотрудников "Комитета спасения сквера" и два человека, стоявшие на остановке около сквера. По его словам, в отношении Волкова было возбуждено дело об административном нарушении по статье 20.2. КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеПроисшествия
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