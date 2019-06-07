Украинские силовики размещают вооружение в жилых районах, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Украинские силовики размещают технику и вооружение в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"С приходом генерала Сырского (Александр Сырский, командующий Операцией объединенных сил - ред.), командиры соединений ВСУ стали открыто размещать вооружение в жилых районах населенных пунктов", - сказал Осадчий.
По его мнению, одной из возможных причин этого стало отсутствие реакции президента Украины Владимира Зеленского на расквартирование подразделений 25 бригады ВС Украины в домах жителей населенных пунктов Счастье и Станица Луганская во время посещения им Донбасса.
"Наша разведка продолжает фиксировать наличие запрещенной минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения", - добавил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР.
По данным оборонного ведомства республики, в районах подконтрольных украинским силовикам населенных пунктов Новозвановка, Орехово, Луганское, Смоляниново, Александровка, Счастье располагаются два огневых взвода гаубиц калибрами 152 и 122 миллиметра, танковый взвод и батарея минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, к которым организован на постоянной основе подвоз боеприпасов, для ведения огня по позициям и населенным пунктам ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.