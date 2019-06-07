Украинские силовики размещают вооружение в жилых районах, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Украинские силовики размещают технику и вооружение в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"С приходом генерала Сырского (Александр Сырский, командующий Операцией объединенных сил - ред.), командиры соединений ВСУ стали открыто размещать вооружение в жилых районах населенных пунктов", - сказал Осадчий.

По его мнению, одной из возможных причин этого стало отсутствие реакции президента Украины Владимира Зеленского на расквартирование подразделений 25 бригады ВС Украины в домах жителей населенных пунктов Счастье и Станица Луганская во время посещения им Донбасса.

"Наша разведка продолжает фиксировать наличие запрещенной минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения", - добавил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР.

По данным оборонного ведомства республики, в районах подконтрольных украинским силовикам населенных пунктов Новозвановка, Орехово, Луганское, Смоляниново, Александровка, Счастье располагаются два огневых взвода гаубиц калибрами 152 и 122 миллиметра, танковый взвод и батарея минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, к которым организован на постоянной основе подвоз боеприпасов, для ведения огня по позициям и населенным пунктам ЛНР.