В "Нафтогазе" назвали предложение "Газпрома" по скидке на газ причудливым

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко заявил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, причём для конечного потребителя газ может быть дешевле на 25%.

По его словам, "Нафтогаз "сейчас покупает дешевле в Европе, чем "Газпром" предлагает "со скидкой".

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.