Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с "Роснефтью"

ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Правительство Рязанской области и нефтегазовая корпорация "Роснефть" заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, сообщает в пятницу облправительство.
Документ 7 июня подписали губернатор Николай Любимов и главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. Соглашение заключено на пятилетний период и определяет основы сотрудничества при реализации промышленных, финансовых и социальных программ, способствующих комплексному развитию Рязанской области.
"Документ предусматривает содействие минимизации административных барьеров для осуществления деятельности предприятий компании, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере инвестиционной и инновационной деятельности, а также принятие ПАО "НК "Роснефть" мер, направленных на разработку и проведение природоохранных мероприятий, участие в создании благоприятных условий для повышения уровня жизни населения региона и реализации социальных проектов", - говорится в сообщении.
На территории Рязанской области работает дочернее предприятие ПАО "НК "Роснефть" - АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" (РНПК). Как отмечают областные власти, завод производит большой ассортимент высококачественных нефтепродуктов. РНПК реализует программу технического перевооружения, модернизации и реконструкции производства, направленную на увеличение мощности и глубины переработки нефти, а также минимизацию воздействия на окружающую среду. На предприятии работают порядка 3,5 тысячи человек.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.