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РИА Новости
Рязанская область

Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с "Роснефтью"

15:37
23
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Правительство Рязанской области и нефтегазовая корпорация "Роснефть" заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, сообщает в пятницу облправительство.
Документ 7 июня подписали губернатор Николай Любимов и главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. Соглашение заключено на пятилетний период и определяет основы сотрудничества при реализации промышленных, финансовых и социальных программ, способствующих комплексному развитию Рязанской области.
"Документ предусматривает содействие минимизации административных барьеров для осуществления деятельности предприятий компании, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере инвестиционной и инновационной деятельности, а также принятие ПАО "НК "Роснефть" мер, направленных на разработку и проведение природоохранных мероприятий, участие в создании благоприятных условий для повышения уровня жизни населения региона и реализации социальных проектов", - говорится в сообщении.
На территории Рязанской области работает дочернее предприятие ПАО "НК "Роснефть" - АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" (РНПК). Как отмечают областные власти, завод производит большой ассортимент высококачественных нефтепродуктов. РНПК реализует программу технического перевооружения, модернизации и реконструкции производства, направленную на увеличение мощности и глубины переработки нефти, а также минимизацию воздействия на окружающую среду. На предприятии работают порядка 3,5 тысячи человек.
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Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовПетербургский международный экономический форум (фонд)Игорь СечинРязанская областьЭкономика
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