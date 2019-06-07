Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с "Роснефтью"

Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме

ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Правительство Рязанской области и нефтегазовая корпорация "Роснефть" заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, сообщает в пятницу облправительство.

Документ 7 июня подписали губернатор Николай Любимов и главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. Соглашение заключено на пятилетний период и определяет основы сотрудничества при реализации промышленных, финансовых и социальных программ, способствующих комплексному развитию Рязанской области.

"Документ предусматривает содействие минимизации административных барьеров для осуществления деятельности предприятий компании, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере инвестиционной и инновационной деятельности, а также принятие ПАО "НК "Роснефть" мер, направленных на разработку и проведение природоохранных мероприятий, участие в создании благоприятных условий для повышения уровня жизни населения региона и реализации социальных проектов", - говорится в сообщении.

На территории Рязанской области работает дочернее предприятие ПАО "НК "Роснефть" - АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" (РНПК). Как отмечают областные власти, завод производит большой ассортимент высококачественных нефтепродуктов. РНПК реализует программу технического перевооружения, модернизации и реконструкции производства, направленную на увеличение мощности и глубины переработки нефти, а также минимизацию воздействия на окружающую среду. На предприятии работают порядка 3,5 тысячи человек.