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РИА Новости

Путин призвал подумать о развитии Центральной и Восточной Сибири

15:41
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российской академии наук подготовить проекты по развитию территорий Центральной и Восточной Сибири, доклад по работе он ожидает осенью.
По его словам, Россия не раз в своей истории осуществляла масштабные проекты пространственного развития, которые становились символами глубоких и динамичных изменений страны, ее движения вперед. Такие комплексные проекты реализуются и в наши дни, подчеркнул президент.
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"Сегодня нам нужно подумать и о подъеме обширных территорий Центральной и Восточной Сибири, подготовить и хорошо просчитать, согласовать планы развития", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что в этом регионе сосредоточены богатейшие природные ресурсы: порядка четверти запасов леса, более половины запасов угля, месторождения меди и никеля. Путин также рассказал о возможностях для развития сельского хозяйства в регионе. В районе Минусинской долины более 300 солнечных дней в году, что позволяет создать здесь агропромышленный комплекс.
"По мнению российских и зарубежных экспертов, под эти ресурсы макрорегиона возможно привлечь инвестиции в объеме нескольких триллионов, до трех триллионов рублей. Разумеется, при вложении со стороны государства в развитие инфрастуктуры, социальной сферы и строительство жилья", - уточнил глава государства.
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Освоение пространств Центральной и Восточной Сибири не как сырьевой базы, а как научно-промышленного центра должно сделать этот регион связующим звеном между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая, стран АТР, Европы, включая Восточную Европу, должно привлечь сюда трудовые ресурсы, отметил президент.
"Прошу правительство совместно с экспертным сообществом и Российской академией наук подготовить необходимые проекты и осенью доложить", - добавил Путин.
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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