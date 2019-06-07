Путин призвал подумать о развитии Центральной и Восточной Сибири

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российской академии наук подготовить проекты по развитию территорий Центральной и Восточной Сибири, доклад по работе он ожидает осенью.

По его словам, Россия не раз в своей истории осуществляла масштабные проекты пространственного развития, которые становились символами глубоких и динамичных изменений страны, ее движения вперед. Такие комплексные проекты реализуются и в наши дни, подчеркнул президент.

"Сегодня нам нужно подумать и о подъеме обширных территорий Центральной и Восточной Сибири, подготовить и хорошо просчитать, согласовать планы развития", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что в этом регионе сосредоточены богатейшие природные ресурсы: порядка четверти запасов леса, более половины запасов угля, месторождения меди и никеля. Путин также рассказал о возможностях для развития сельского хозяйства в регионе. В районе Минусинской долины более 300 солнечных дней в году, что позволяет создать здесь агропромышленный комплекс.

"По мнению российских и зарубежных экспертов, под эти ресурсы макрорегиона возможно привлечь инвестиции в объеме нескольких триллионов, до трех триллионов рублей. Разумеется, при вложении со стороны государства в развитие инфрастуктуры, социальной сферы и строительство жилья", - уточнил глава государства.

Освоение пространств Центральной и Восточной Сибири не как сырьевой базы, а как научно-промышленного центра должно сделать этот регион связующим звеном между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая, стран АТР, Европы, включая Восточную Европу, должно привлечь сюда трудовые ресурсы, отметил президент.