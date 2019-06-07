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РИА Новости

Аэрофлот и кинологи УТ МВД России по ЦФО провели совместные учения

15:40
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© Фото : пресс-служба АэрофлотаСлужебная собака породной группы "шалайка"
Служебная собака породной группы шалайка
© Фото : пресс-служба Аэрофлота
МОСКВА, 7 июн – ПАО "Аэрофлот". Кинологи Аэрофлота совместно со специалистами Центра кинологической службы Управления на транспорте МВД России в ЦФО провели теоретические и практические занятия для отработки действий при поиске взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Сотрудники кинологической службы транспортной полиции посетили учебную базу Аэрофлота, где был проведен совместный тренинг. Инспекторы в сопровождении служебных собак досматривали багаж и искали запрещенные к провозу в самолете вещества на борту макета воздушного судна.
Основную помощь кинологам Аэрофлота оказали служебные собаки уникальной породной группы — "шалайка". Это межвидовой гибрид оленегонной лайки и шакала, официально зарегистрированный Аэрофлотом в системе Российской кинологической федерации (РКФ). Собаки унаследовали лучшие качества своих предков — от шакала шалайка получила уникально чуткое обоняние и способность работать в жару до +45°С, от лайки — хорошую адаптацию к морозам до -30°С. Породная группа "шалайка" составляет основу собственной кинологической службы Аэрофлота. Шалайки имеют небольшие размеры и вес, которые позволяют передвигаться в ограниченных пространствах. Все эти характеристики дают им преимущество перед традиционными породами служебных собак. Эти собаки с 2001 года участвуют в обеспечении авиационной безопасности на борту самолетов, в аэропорту и на прилегающих к нему территориях.
Многолетний опыт доказал, что живые "детекторы" взрывчатых веществ работают эффективнее современного оборудования. На сегодняшний день в отделе кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью Аэрофлота работают 27 человек и 50 служебных собак.
© Фото : пресс-служба АэрофлотаСлужебная собака породной группы "шалайка"
Служебная собака породной группы шалайка
© Фото : пресс-служба Аэрофлота
Служебная собака породной группы "шалайка"
Кинологическая служба Аэрофлота регулярно удостаивается высоких оценок. В начале декабря 2018 года проект "Аэрофлот. Собака Сулимова" получил премию "Время инноваций" в категории "Биотехнологии и генная инженерия". Впервые в истории награды в области биотехнологий победила транспортно-сервисная компания, а не специализированный научный институт. Коммуникационный проект Аэрофлота о шалайках вызвал большой отклик в англоязычном Facebook и принес компании престижные награды — гран-при и победу сразу в трех номинациях главной PR-премии мира IPRA Golden World Awards.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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