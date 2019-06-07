Аэрофлот и кинологи УТ МВД России по ЦФО провели совместные учения

МОСКВА, 7 июн – ПАО "Аэрофлот". Кинологи Аэрофлота совместно со специалистами Центра кинологической службы Управления на транспорте МВД России в ЦФО провели теоретические и практические занятия для отработки действий при поиске взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Сотрудники кинологической службы транспортной полиции посетили учебную базу Аэрофлота, где был проведен совместный тренинг. Инспекторы в сопровождении служебных собак досматривали багаж и искали запрещенные к провозу в самолете вещества на борту макета воздушного судна.

Основную помощь кинологам Аэрофлота оказали служебные собаки уникальной породной группы — "шалайка". Это межвидовой гибрид оленегонной лайки и шакала, официально зарегистрированный Аэрофлотом в системе Российской кинологической федерации (РКФ). Собаки унаследовали лучшие качества своих предков — от шакала шалайка получила уникально чуткое обоняние и способность работать в жару до +45°С, от лайки — хорошую адаптацию к морозам до -30°С. Породная группа "шалайка" составляет основу собственной кинологической службы Аэрофлота. Шалайки имеют небольшие размеры и вес, которые позволяют передвигаться в ограниченных пространствах. Все эти характеристики дают им преимущество перед традиционными породами служебных собак. Эти собаки с 2001 года участвуют в обеспечении авиационной безопасности на борту самолетов, в аэропорту и на прилегающих к нему территориях.

Многолетний опыт доказал, что живые "детекторы" взрывчатых веществ работают эффективнее современного оборудования. На сегодняшний день в отделе кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью Аэрофлота работают 27 человек и 50 служебных собак.

© Фото : пресс-служба Аэрофлота Служебная собака породной группы "шалайка" © Фото : пресс-служба Аэрофлота Служебная собака породной группы "шалайка"

Кинологическая служба Аэрофлота регулярно удостаивается высоких оценок. В начале декабря 2018 года проект "Аэрофлот. Собака Сулимова" получил премию "Время инноваций" в категории "Биотехнологии и генная инженерия". Впервые в истории награды в области биотехнологий победила транспортно-сервисная компания, а не специализированный научный институт. Коммуникационный проект Аэрофлота о шалайках вызвал большой отклик в англоязычном Facebook и принес компании престижные награды — гран-при и победу сразу в трех номинациях главной PR-премии мира IPRA Golden World Awards.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.