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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Кумпилов: применение практик АСИ меняет модель отношений власти и бизнеса

15:21
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Мурат Кумпилов
Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Внедрение лучших практик и инструментов поддержки изменило модель взаимодействия с бизнес-сообществом и повысило уровень доверия к власти в Адыгее, которая заняла 26-е место в рейтинге инвестиционного климата, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России 2019 года обнародован в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. "В текущем году Адыгея заняла 26-е место в рейтинге", - сообщает региональное правительство. По его данным, интегральный индекс субъекта вырос на 9 баллов, улучшены позиции по 14 показателям.
"Благодаря рекомендациям АСИ (Агентства стратегических инициатив), ранее была проведена большая деятельность по улучшению бизнес-среды… Мы меняем модель взаимодействия с бизнес-сообществом, повышая уровень доверия к власти за счет применения лучших практик, всех инструментов поддержки… Принимаются системные меры, направленные на улучшение инвестклимата региона, снижение административного давления и оптимизацию процедур, связанных с взаимодействием органов власти и бизнеса", - приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова, который в ходе ПМЭФ прокомментировал итоги рейтинга.
Он также отметил, что гибкая инвестиционная политика позволила создать благоприятные условия для желающих вложить капитал в экономику Адыгеи, в результате за последние три года инвестиции выросли в 1,5 раза. По данным Кумпилова, за прошлый год инвестиции в основной капитал составили 31,6 миллиарда рублей или 142,5% к уровню 2017 года.
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Национальный рейтинг – совместный проект АСИ и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России"). Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
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