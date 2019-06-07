Кумпилов: применение практик АСИ меняет модель отношений власти и бизнеса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Внедрение лучших практик и инструментов поддержки изменило модель взаимодействия с бизнес-сообществом и повысило уровень доверия к власти в Адыгее, которая заняла 26-е место в рейтинге инвестиционного климата, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России 2019 года обнародован в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. "В текущем году Адыгея заняла 26-е место в рейтинге", - сообщает региональное правительство. По его данным, интегральный индекс субъекта вырос на 9 баллов, улучшены позиции по 14 показателям.

"Благодаря рекомендациям АСИ (Агентства стратегических инициатив), ранее была проведена большая деятельность по улучшению бизнес-среды… Мы меняем модель взаимодействия с бизнес-сообществом, повышая уровень доверия к власти за счет применения лучших практик, всех инструментов поддержки… Принимаются системные меры, направленные на улучшение инвестклимата региона, снижение административного давления и оптимизацию процедур, связанных с взаимодействием органов власти и бизнеса", - приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова, который в ходе ПМЭФ прокомментировал итоги рейтинга.

Он также отметил, что гибкая инвестиционная политика позволила создать благоприятные условия для желающих вложить капитал в экономику Адыгеи, в результате за последние три года инвестиции выросли в 1,5 раза. По данным Кумпилова, за прошлый год инвестиции в основной капитал составили 31,6 миллиарда рублей или 142,5% к уровню 2017 года.

Национальный рейтинг – совместный проект АСИ и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России"). Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.