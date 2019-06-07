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РИА Новости

Миллер заявил о готовности "Газпрома" продавать газ Украине со скидкой

15:19
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Российский концерн "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, причем по сниженной цене. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме.
Глава "Газпрома" провел встречу с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко.
"Мы подтверждаем тот уровень цен, который обсуждался в рамках предыдущих встреч, уровень цен, по которым мы будем готовы поставлять газ на Украину по нашим прямым поставкам", — сказал он.
По словам Миллера, для конечного потребителя цена будет на 25 процентов ниже, чем та, по которой Киев закупает газ по реверсу.
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"Теперь вдруг они прозрели". Политолог о словах в Раде про "дорогой газ"В Раде рассказали, как МВФ вынуждает Украину покупать дорогой газ. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог, экономист Александр Дудчак отметил, что депутаты, видимо, забыли о собственных решениях.
Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко, со своей стороны, отметил, что это не просто "какое-то обещание".
"Это экономические расчеты, которые показывают, что сегодняшнее руководство "Нафтогаза", правительство сознательно закупает газ по завышенным ценам, хотя по прямым поставкам мы можем получать его значительно дешевле", — сказал он.
Глава политсовета партии Виктор Медведчук, в свою очередь, добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны сделать все, чтобы заключить с Россией контракт о прямых поставках газа. От этого, добавил он, зависит снижение тарифов ЖКХ.
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Украина прекратила закупки газа у России в ноябре 2015 года. С тех пор она закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. При этом киевские власти не раз заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", но многие чиновники и политики отмечали, что такие закупки обходятся дороже, чем поставки из России напрямую.
Петербургский международный экономический форум — 2019 проходит с 6 по 8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.
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Алексей МиллерГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Российским потребителям можно продавать энергоресурсы по максимальным ценам, а другим странам скидки. Совсем уже обнаглели!
7 июня, 15:43
evg578
9020333
Всё правильно: они нам - санкции, мы им - скидку на газ!!!
7 июня, 15:41
Мифодий Всемизабытый
8360413
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