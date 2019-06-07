Миллер заявил о готовности "Газпрома" продавать газ Украине со скидкой

"Теперь вдруг они прозрели". Политолог о словах в Раде про "дорогой газ"

В Раде рассказали, как МВФ вынуждает Украину покупать дорогой газ. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог, экономист Александр Дудчак отметил, что депутаты, видимо, забыли о собственных решениях.