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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Стабильность условий бизнесу важнее льгот и преференций, заявил глава РСПП

15:12
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РСПП Александр Шохин на сессии "Россия-Италия" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РСПП Александр Шохин на сессии Россия-Италия в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Стабильность фискальной, налоговой и административной нагрузки бизнесу важнее льгот и преференций, заявил глава РСПП Александр Шохин.
"Надо сделать привлекательным для бизнеса процесс участия в национальных проектах. Нужны ли льготы? Сегодня на завтраке Сбербанка Антон Германович (Силуанов - ред.) сказал, что мы развратили бизнес, уже и так много льгот есть, все просят льготы. На самом деле, бизнес особо льгот не просит", - сказал он на сессии "Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы".
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Одна из самых больших просьб бизнеса - это стабильность и предсказуемость фискальной, налоговой, административной нагрузки, отметил он. "Если это будет обеспечено, и эти многочисленные - десятками, а может и сотнями - преференции и льготы не нужны", - добавил Шохин.
Для бизнеса национальные проекты - это не благотворительность, действительно должна быть заинтересованность в реализации этих проектов, сказал глава РСПП.
Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил в ходе делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ, что причиной отказа бизнеса РФ инвестировать средства является нигилизм, а большая часть предпринимателей развращена льготами и субсидиями.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Российский союз промышленников и предпринимателейАлександр ШохинРоссияЭкономика
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