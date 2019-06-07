Стабильность условий бизнесу важнее льгот и преференций, заявил глава РСПП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Стабильность фискальной, налоговой и административной нагрузки бизнесу важнее льгот и преференций, заявил глава РСПП Александр Шохин.

"Надо сделать привлекательным для бизнеса процесс участия в национальных проектах. Нужны ли льготы? Сегодня на завтраке Сбербанка Антон Германович (Силуанов - ред.) сказал, что мы развратили бизнес, уже и так много льгот есть, все просят льготы. На самом деле, бизнес особо льгот не просит", - сказал он на сессии "Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы".

Одна из самых больших просьб бизнеса - это стабильность и предсказуемость фискальной, налоговой, административной нагрузки, отметил он. "Если это будет обеспечено, и эти многочисленные - десятками, а может и сотнями - преференции и льготы не нужны", - добавил Шохин.

Для бизнеса национальные проекты - это не благотворительность, действительно должна быть заинтересованность в реализации этих проектов, сказал глава РСПП.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил в ходе делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ, что причиной отказа бизнеса РФ инвестировать средства является нигилизм, а большая часть предпринимателей развращена льготами и субсидиями.