Некоторые страны говорят "языком экономического рейдерства", заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Некоторые западные государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, сейчас пытаются сохранить доминирование в экономике любой ценой и говорят языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

"Многое (в мировой экономике) происходило и происходит под аккомпанемент разговоров про равенство, а когда эта комфортная, привычная система начала расшатываться, когда подросли конкуренты, взыграли и амбиции, и стремление сохранить свое доминирование, причем любой ценой. Государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами", - сказал Путин.

Российский президент пояснил, что ранее заданные прежде шаблоны, по сути, ставили страны Запада в исключительное положение, "давали им фору, что называется и громадную ренту, заранее предопределяли их лидерство, остальным странам оставалось следовать в их фарватере".

"Модель глобализации все меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности. За последние три десятилетия доля стран с глобальным ВВП по паритету покупательной способности снизилась с 58% до 40%. В том числе доля государств группы семи сократилась с 46% до 30%", - отметил он.