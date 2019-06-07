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РИА Новости

Некоторые страны говорят "языком экономического рейдерства", заявил Путин

15:12
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Некоторые западные государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, сейчас пытаются сохранить доминирование в экономике любой ценой и говорят языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
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"Многое (в мировой экономике) происходило и происходит под аккомпанемент разговоров про равенство, а когда эта комфортная, привычная система начала расшатываться, когда подросли конкуренты, взыграли и амбиции, и стремление сохранить свое доминирование, причем любой ценой. Государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами", - сказал Путин.
Российский президент пояснил, что ранее заданные прежде шаблоны, по сути, ставили страны Запада в исключительное положение, "давали им фору, что называется и громадную ренту, заранее предопределяли их лидерство, остальным странам оставалось следовать в их фарватере".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
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"Модель глобализации все меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности. За последние три десятилетия доля стран с глобальным ВВП по паритету покупательной способности снизилась с 58% до 40%. В том числе доля государств группы семи сократилась с 46% до 30%", - отметил он.
При этом вес стран с развивающимся рынками, напротив, растет, добавил Путин.
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В миреПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинЭкономика
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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