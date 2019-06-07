Путин осудил попытки США распространить свою юрисдикцию на весь мир

"Сегодня перед нами возникают два сценария дальнейшего хода событий. Первый - это перерождение универсалистской модели глобализации, превращение ее в пародию, в карикатуру на саму себя. Когда общие международные правила будут отменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств, как поступают сегодня, я с сожалением это констатирую, Соединенные Штаты, распространяя свою юрисдикцию на весь мир",- сказал он.