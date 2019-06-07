Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T15:04Z
https://ria.ru/20190607/1555376579.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155537/17/1555371721_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ad3c6d4f948c24e01229f26138b44e86.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин осудил попытки США распространить свою юрисдикцию на весь мир

15:04
633
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. США распространяют свою юрисдикцию на весь мир, это противоречит логике нормального межгосударственного общения, заявил в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин.
"Сегодня перед нами возникают два сценария дальнейшего хода событий. Первый - это перерождение универсалистской модели глобализации, превращение ее в пародию, в карикатуру на саму себя. Когда общие международные правила будут отменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств, как поступают сегодня, я с сожалением это констатирую, Соединенные Штаты, распространяя свою юрисдикцию на весь мир",- сказал он.
"Такая модель не только противоречит логике нормального межгосударственного общения, формирующегося в реалиях сложных многополярного мира, но главное - не отвечает задачам будущего",- добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
14:55
Политика экономического эгоизма ведет к войнам, заявил Путин
2100023
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал главный источник нестабильности в мире
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Политика экономического эгоизма ведет к войнам, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал переосмыслить роль доллара в мире
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Россия готова к вызовам и переменам, заявил Путин
Лента
новостей
Марин Ле Пен
Ле Пен заявила, что без России не было бы победы во Второй мировой войне
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Некоторые страны говорят "языком экономического рейдерства", заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
Путин назвал попытки вытолкнуть Huawei с рынка технологической войной
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал условия выработки устойчивой модели мирового развития
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин считает, что у происходящих в мире изменений нет аналогов в истории
Логотип Газпрома на заводе по производству труб для газопровода
Газпром будет поставлять немецкой VNG до 3,5 миллиардов кубов газа в год
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин рассказал о попытках торпедировать "Северный поток — 2"
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин анонсировал появление в России так называемого цифрового омбудсмена
Пять украинских оппозиционных партий объединились для участия в выборах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40В Совфеде призвали поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
16:36Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
16:35Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича
16:35Путин заявил, что Россия и Китай не создают военных союзов
16:34СЖР держит на контроле ситуацию с задержанием корреспондента "Медузы"
16:34Путин рассказал, что накануне говорил с Си Цзиньпинем до полуночи
16:31Число факторов неопределенности в международных делах растет, заявил Путин
Лента новостейМолния