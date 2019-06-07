Путин осудил попытки США распространить свою юрисдикцию на весь мир

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. США распространяют свою юрисдикцию на весь мир, это противоречит логике нормального межгосударственного общения, заявил в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин.
"Сегодня перед нами возникают два сценария дальнейшего хода событий. Первый - это перерождение универсалистской модели глобализации, превращение ее в пародию, в карикатуру на саму себя. Когда общие международные правила будут отменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств, как поступают сегодня, я с сожалением это констатирую, Соединенные Штаты, распространяя свою юрисдикцию на весь мир",- сказал он.
"Такая модель не только противоречит логике нормального межгосударственного общения, формирующегося в реалиях сложных многополярного мира, но главное - не отвечает задачам будущего",- добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.