Ле Пен заявила, что без России не было бы победы во Второй мировой войне

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лидер французской партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен заявила, что важно помнить, что без России не было бы победы во Второй мировой войне.

"Я выразила сожаление, что Россия не была представлена (на торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине высадки союзников в Нормандии). Необходимо разделять политику и историю. И нельзя считать, что Россия не участвовала масштабно в победе (во Второй мировой войне)", - заявила Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

По ее словам, в проводившемся после войны опросе относительно того, чьей можно считать победу в войне, большинство французов называло Россию, при этом в таком же опросе сегодня французы, в основном, называют США, что свидетельствует о работе над историческим видением.

"Наша цель, как приверженных правде людей, напомнить, что без России, вероятно, не было бы победы", - отметила Ле Пен.

Ранее лидер "Национального объединения" выразила сожаление в связи с тем, что Россия осталась в стороне от торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине высадки союзников в Нормандии.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что приглашение на памятные мероприятия в Нормандии по форме и содержанию не предполагало направление официальной делегации из Москвы, Россия будет представлена дипломатом посольства в Париже. Путин, говоря об отсутствии приглашения на мероприятия в Нормандии, заявил, что и Россия тоже приглашает не всех и не всегда, а он "не свадебный генерал", чтобы его везде звали.

Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв "второй фронт" против нацистских войск в Европе. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.

Как сообщалось ранее, приглашение президенту РФ на торжества в Нормандии не направлялось, поскольку французская сторона представлена на уровне премьер-министра. В Елисейском дворце пояснили, что по сложившейся традиции торжественные мероприятия в круглые даты, например, по случаю 70-летия, проходят при участии главы государства, тогда как на 75-летии присутствует глава правительства Франции. В администрации французского премьера - Матиньонском дворце - не ответили на вопрос РИА Новости о том, направлялось ли приглашение главе российского правительства. В то же время, в посольстве РФ в Париже заявляли, что Россия получила циркулярную ноту с приглашением на торжества.

Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников, в рамках этих мероприятий он провел две беседы с президентом США, этот пост тогда занимал Барак Обама.