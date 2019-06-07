Путин пообещал поддержку компаниям, инвестирующим в высокие технологии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил российским компаниям стать головными партнерами государства в области создания передовых технологических решений и заявил, что государство в рамках такого партнерства обеспечит финансовую и налоговую поддержку.

"В рамках соглашения о партнерстве компании инвестируют в научно-исследовательскую работу, в развитие центров компетенции, в поддержку стартапов, в подготовку научных, управленческих, инженерных кадров, привлечение специалистов из-за рубежа. В свою очередь государство возьмет на себя обязательство обеспечить финансовые и налоговые инструменты поддержки, стимулировать спрос на отечественную высокотехнологичную продукцию, в том числе через государственные закупки", - описал Путин модель партнерства на пленарной сессии ПМЭФ.

"Практическим результатом такого партнерства должен стать выпуск прорывных успешных продуктов, услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Для государства это возможность сформировать мощный технологический задел, для компаний - шагнуть в новую технологическую эпоху", - продолжил президент.

По его словам, эти вопросы буквально неделю назад рассматривались на совещании, по итогам которого в короткие сроки будут заключены соответствующие соглашения со Сбербанком, "Ростехом", "Росатомом", РЖД, "Ростелекомом".

"Также прошу включиться в этот масштабный проект ведущие компании топливно-энергетического комплекса: "Газпром", "Роснефть", "Россети", "Транснефть". Поручаю правительству организовать эту работу", - сказал Путин.