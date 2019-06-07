Политика экономического эгоизма ведет к войнам, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Политика неограниченного экономического эгоизма и его силовое продавливание - это путь к бесконечным войнам, конфликтам, это бои без правил "всех против всех", заявил президент России Владимир Путин.

По словам президента, помимо поведения США, которые распространяют свою юрисдикцию на весь мир, превращая универсалистскую модель глобализации в пародию, существует и другая угроза – "фрагментация экономического пространства, политика ничем не ограниченного экономического эгоизма и его силовое продавливание".

"Но это путь к бесконечным конфликтам, к торговым войнам, а, может быть, и не только торговым. Образно говоря, к боям без правил "всех против всех",- сказал он в ходе пленарной сессии Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ).