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РИА Новости

Политика экономического эгоизма ведет к войнам, заявил Путин

14:55
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Политика неограниченного экономического эгоизма и его силовое продавливание - это путь к бесконечным войнам, конфликтам, это бои без правил "всех против всех", заявил президент России Владимир Путин.
По словам президента, помимо поведения США, которые распространяют свою юрисдикцию на весь мир, превращая универсалистскую модель глобализации в пародию, существует и другая угроза – "фрагментация экономического пространства, политика ничем не ограниченного экономического эгоизма и его силовое продавливание".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
15:04
Путин осудил попытки США распространить свою юрисдикцию на весь мир
"Но это путь к бесконечным конфликтам, к торговым войнам, а, может быть, и не только торговым. Образно говоря, к боям без правил "всех против всех",- сказал он в ходе пленарной сессии Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинСШАВ мире
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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