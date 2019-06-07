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РИА Новости

Лукашенко заявил, что не будет продавать стратегические предприятия

14:53
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 7 июн – РИА Новости. Стратегические предприятия, включая НПЗ, в Белоруссии продавать не собираются, заявил в пятницу президент Александр Лукашенко.
Белорусский лидер в пятницу совершил рабочую поездку в Витебскую область, где посетил нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", провел совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов, а также пообщался с коллективом "Нафтана".
"Если у вас бродит мысль в голове, что мы их (НПЗ – ред.) продадим кому-то за бесценок и прочее, выбросьте это из головы. Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что стратегические предприятия (не только стратегические, но и другие) мы продавать не собираемся. Это не моя функция: не я их создавал, и даже не вы", - цитирует Лукашенко Sputnik Белоруссия.
Лукашенко рассказал, как в начале его президентства пробовали за 15 миллионов долларов продать контрольный пакет акций Мозырского НПЗ, однако он потребовал в течение суток вернуть эти деньги покупателям. По словам президента, белорусская сторона не продавала эти заводы и продавать не будет, только если потенциальные покупатели "какие-то космические условия предложат", тогда эти предложения могут быть рассмотрены вместе с предприятиями.
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Глава государства также обратил внимание, что в республике процесс приватизации "очень забюрократизирован". По словам Лукашенко, приватизация начинается с решения трудовых коллективов, потом на более высокий уровень свои предложения вносят местные органы власти, далее уже правительство информирует президента. "Специально я это сделал, чтобы после приватизации предприятия я потом не приехал на НПЗ в Новополоцк, а вы мне не сказали: "Так а кому же ты продал?". А я потом вам скажу: "Так вы же начинали это". То есть это дело трудового коллектива, местных органов власти. А потом уже мы будем рассматривать", - пояснил он.
В Белоруссии два белорусских нефтеперерабатывающих завода - "Нафтан" и Мозырский НПЗ, в 2018 году они переработали около 18 миллионов тонн нефти. Суммарную мощность белорусских НПЗ благодаря проводимой на предприятиях модернизации планируется увеличить до 24 миллионов тонн нефти в год к середине 2020 года. Стоимость проектов по модернизации составляет более 2,2 миллиарда долларов.
Премьер Белоруссии Сергей Румас поручил завершить к 7 ноября строительно-монтажные работы на обоих НПЗ. При этом Лукашенко призывал правительство быстрее окончить модернизацию, чтобы белорусы "не ходили с протянутой рукой", а покупали нефть на мировом рынке.
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