Лукашенко заявил, что не будет продавать стратегические предприятия

МИНСК, 7 июн – РИА Новости. Стратегические предприятия, включая НПЗ, в Белоруссии продавать не собираются, заявил в пятницу президент Александр Лукашенко.

Белорусский лидер в пятницу совершил рабочую поездку в Витебскую область, где посетил нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", провел совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов, а также пообщался с коллективом "Нафтана".

Sputnik Белоруссия . "Если у вас бродит мысль в голове, что мы их (НПЗ – ред.) продадим кому-то за бесценок и прочее, выбросьте это из головы. Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что стратегические предприятия (не только стратегические, но и другие) мы продавать не собираемся. Это не моя функция: не я их создавал, и даже не вы", - цитирует Лукашенко

Лукашенко рассказал, как в начале его президентства пробовали за 15 миллионов долларов продать контрольный пакет акций Мозырского НПЗ, однако он потребовал в течение суток вернуть эти деньги покупателям. По словам президента, белорусская сторона не продавала эти заводы и продавать не будет, только если потенциальные покупатели "какие-то космические условия предложат", тогда эти предложения могут быть рассмотрены вместе с предприятиями.

Глава государства также обратил внимание, что в республике процесс приватизации "очень забюрократизирован". По словам Лукашенко, приватизация начинается с решения трудовых коллективов, потом на более высокий уровень свои предложения вносят местные органы власти, далее уже правительство информирует президента. "Специально я это сделал, чтобы после приватизации предприятия я потом не приехал на НПЗ в Новополоцк, а вы мне не сказали: "Так а кому же ты продал?". А я потом вам скажу: "Так вы же начинали это". То есть это дело трудового коллектива, местных органов власти. А потом уже мы будем рассматривать", - пояснил он.

В Белоруссии два белорусских нефтеперерабатывающих завода - "Нафтан" и Мозырский НПЗ, в 2018 году они переработали около 18 миллионов тонн нефти. Суммарную мощность белорусских НПЗ благодаря проводимой на предприятиях модернизации планируется увеличить до 24 миллионов тонн нефти в год к середине 2020 года. Стоимость проектов по модернизации составляет более 2,2 миллиарда долларов.