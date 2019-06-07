Модель развития XX века не соответствует нынешним реалиям, считает Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Модель глобального развития, предложенная в конце XX века, все меньше соответствует нынешним экономическим реалиям, в этом главная причина нынешнего кризиса международных экономических отношений, убежден президент России Владимир Путин.

"В чем же источники кризиса международных экономических отношений? Что подрывает доверие между участниками мировой экономики? Считаю, что главная причина в том, что модель глобализации, предложенная в конце XX века, все меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности", - заявил Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в пятницу.