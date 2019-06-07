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РИА Новости

Дачич вступил в полемику с посольством США из-за надписи про Косово

14:42
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИвица Дачич
Ивица Дачич
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД/С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич написал на купюре в 100 долларов "Косово это Сербия" и подписался, чем вызвал недовольство посольства США в Белграде, на которое сам же ответил.
В социальных сетях в последнее время проходит акция, в рамках которой люди пишут "Косово это Сербия" на долларовых купюрах и публикуют подтверждающие фотографии. Глава МИД Дачич принял участие в акции, написал "Косово је Србија" на банкноте в 100 долларов, подписался и выложил фото с купюрой в Instagram.
"Вместо того чтобы уничтожать купюру с лицом великого американского ученого и государственного деятеля Бенджамина Франклина, министр Дачич мог бы подумать над его фразой "Всегда будь в войне со своими пороками и в мире со своими соседями", - цитирует сообщение дипмиссии национальное телевидение Сербии.
"На полях" Петербургского международного экономического форума Дачич прокомментировал заявление американского посольства.
"Сербия всегда будет бороться против порочного и ложного наркогосударства и всегда будет стремиться к миру со своими соседями. Но Сербия никогда не будет относиться к собственной земле, как к соседней, чего бы также не сделала ни Америка, ни Бенджамин Франклин. То, что я сделал – уважение универсальных принципов всех признанных государств, в том числе США и Сербии", - сказал министр журналистам.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
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Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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Ивица ДачичСербияСШАВ мире
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