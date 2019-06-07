Путин: глобальная торговля перестала быть двигателем мировой экономики

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019 . 7 июня 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики, идут торговые войны, растет уровень прямого и скрытого протекционизма, заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

"По сути, глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики, а новый двигатель, роль которого должны были сыграть суперсовременные технологии, пока еще проходит отладку и не заработал на полную мощность. Более того, мировая экономика вошла в период торговых войн и растущего уровня протекционизма - прямого и скрытого", - заявил Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

Ссылаясь на данные Всемирного банка и МВФ, он отметил, что если до кризиса 2008-2009 годов отношение оборота мировой торговли товарами и услугами к глобальному ВВП постоянно росло, то после этого периода тенденция сменилась.