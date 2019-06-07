Путин: глобальная торговля перестала быть двигателем мировой экономики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики, идут торговые войны, растет уровень прямого и скрытого протекционизма, заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.
"По сути, глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики, а новый двигатель, роль которого должны были сыграть суперсовременные технологии, пока еще проходит отладку и не заработал на полную мощность. Более того, мировая экономика вошла в период торговых войн и растущего уровня протекционизма - прямого и скрытого", - заявил Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.
Ссылаясь на данные Всемирного банка и МВФ, он отметил, что если до кризиса 2008-2009 годов отношение оборота мировой торговли товарами и услугами к глобальному ВВП постоянно росло, то после этого периода тенденция сменилась.
"Это факт, такого роста уже нет. Достигнутое в 2008 году отношение мировой торговли к глобальному ВВП так и не восстановилось", - констатировал российский лидер.