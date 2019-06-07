Путин заявил о кризисе в международных торговых отношениях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Несмотря на формальный рост глобальной экономики нынешняя модель международных торговых отношений находится в кризисе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Формально за последнее время рост глобальной экономики... характеризуется положительными значениями. В 2011-2018 годах в среднем 2,8% ежегодно рост, в последние годы чуть больше 3%. Но, на наш взгляд, и лидерам государств, всем нам необходимо откровенно признать: несмотря на упомянутый рост существующая модель международных экономических отношений, к сожалению, все-таки находится в кризисе. Он носит, этот рост и этот кризис, всеобъемлющий характер, проблемы здесь накапливаются и множатся все последние десятилетия. Они серьезнее и масштабнее, чем казалось прежде", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

По его словам, после окончания холодной войны и включения в процессы глобализации новых рынков архитектура мировой экономики кардинально изменилась. Евроатлантическая модель стала претендовать на универсальную роль. Главным драйвером сложившейся модели глобализации стала мировая торговля. Ее рост с 1991 по 2007 год более чем в два раза превосходил темпы роста мирового ВВП из-за открытия новых рынков.

"Но этот период по историческим меркам оказался относительно недолговечным. Последовал мировой кризис 2008-2009 годов, который не только обострил, поднял на поверхность дисбалансы и диспропорции, но и показал, что механизм глобального роста начинает давать сбои", - сказал Путин.

Он отметил, что тогда не хватило смелости, чтобы разобраться, в чем же дело, возобладал упрощенный подход: сама по себе модель глобального развития вполне дееспособна, ничего по существу менять ненужно, достаточно устранить симптомы и отчасти скоординировать правила мирового хозяйства и финансов - и все будет нормально.

Он уточнил, что предпринятые меры не решили проблем по существу, а только отодвинули их в будущее. По данным Всемирного банка и МВФ, до кризиса 2008-2009 годов отношение оборотной мировой торговли товарами и услугами к глобальному ВВП постоянно росло, затем тенденция сменилась, такого роста уже нет.

"По сути глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики. А новый двигатель, роль которого должны были сыграть суперсовременные технологии, пока еще проходит отладку и не заработал на полную мощность", - добавил Путин.