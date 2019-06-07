Правительство Ингушетии и "ТЭК-Торг" подписали соглашение о сотрудничестве

"У нас единая цель - создать максимально прозрачную и эффективную контрактную систему. Достичь ее возможно только совместными усилиями всех участников рынка госзакупок, у каждого из которых накоплен большой практический опыт. Объединяя наши знания и компетенции, мы совершенствуем технологии, переходим на новый уровень цифровизации закупок, развиваем дополнительные сервисы и услуги, создаем систему методической поддержки клиентов, эффективно выстраиваем бизнес-процессы, создавая цифровую закупочную эко-систему полного цикла", - отметил Дмитрий Сытин.