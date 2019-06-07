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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Правительство Ингушетии и "ТЭК-Торг" подписали соглашение о сотрудничестве

14:36
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Акционерное общество "ТЭК-Торг" и правительство Ингушетии в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития закупочной деятельности.
В рамках соглашения подготовлен план мероприятий, который предусматривает совместные проекты по проведению обучающих мероприятий для заказчиков и поставщиков, в том числе на территории республики. Одним из важных пунктов соглашения станет программа по электронному тестированию заказчиков контрактной системы.
Соглашение подписали глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и генеральный директор АО "ТЭК-Торг" Дмитрий Сытин.
"У нас единая цель - создать максимально прозрачную и эффективную контрактную систему. Достичь ее возможно только совместными усилиями всех участников рынка госзакупок, у каждого из которых накоплен большой практический опыт. Объединяя наши знания и компетенции, мы совершенствуем технологии, переходим на новый уровень цифровизации закупок, развиваем дополнительные сервисы и услуги, создаем систему методической поддержки клиентов, эффективно выстраиваем бизнес-процессы, создавая цифровую закупочную эко-систему полного цикла", - отметил Дмитрий Сытин.
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Петербургский международный экономический форумИнгушетияНовости компаний - Экономика
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