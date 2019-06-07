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РИА Новости

"Газпром нефть" вложит в модернизацию Омского НПЗ более 100 млрд рублей

14:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. "Газпром нефть" инвестирует в модернизацию Омского НПЗ в рамках проекта "Чистый воздух" более 100 миллиардов рублей, сообщает нефтяная компания.
Соглашение о взаимодействии в реализации федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" подписали "Газпром нефть", МПР, Росприроднадзор и правительство Омской области в рамках Петербургского международного экономического форума.
Соглашение подтверждает намерения "Газпром нефти" продолжать развитие Омского НПЗ. Девять проектов по модернизации ОНПЗ, направленных на внедрение природоохранных технологий, строительство новых современных комплексов и вывод из эксплуатации установок предыдущего поколения, вошли в комплексный план мероприятий экологического оздоровления Омска федерального проекта "Чистый воздух".
"Объем инвестиций "Газпром нефти" в реализацию этих проектов превышает 100 млрд рублей, что составляет более четверти от всего объема финансирования со стороны предприятий-участников программы. Плановый срок завершения строительства объектов — 2021 год", - говорится в сообщении.
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В соответствии с федеральным проектом "Чистый воздух", к 2024 году в Омском регионе на 20% должны быть снижены совокупные выбросы от транспорта, объектов теплоэнергетики и промышленных предприятий. Внесенные в сводный план проекты ОНПЗ позволят обеспечить 3,7% от общего объема снижения воздействия в регионе. Они предусмотрены комплексной программой развития предприятия общим объемом инвестиций более 300 миллиардов рублей, которую с 2008 года реализует "Газпром нефть".
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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