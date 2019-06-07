Вологодский губернатор рассказал, какой будет новая резиденция Деда Мороза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал РИА Новости, как будет выглядеть новая резиденция российского Деда Мороза, строительство которой в Великом Устюге должно начаться в 2020 году.
"Сейчас заканчивается подготовка проектно-сметной документации. Резиденция Деда Мороза будет в три раза больше, чем существующая. Ее площадь составит более 3 тысяч квадратных метров. Это будут площади, которые позволят нам принимать большое количество гостей. Там разместятся конференц-зал, интерактивные залы, там будут мастерские, костюмерные", - сообщил Кувшинников в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума.
По словам главы региона, строительство новой резиденции Деда Мороза планируется начать в 2020 году, закончить, ориентировочно, в конце 2021 - начале 2022 года.
Согласно материалам областного правительства, вместимость нового дворца Деда Мороза, где будет два этажа, составит 300 человек. В новой резиденции, в частности, разместится тронный зал главного российского новогоднего волшебника.
Ранее в апреле Кувшинников сообщал журналистам, что стоимость проекта составит около 250 миллионов рублей. Новый дворец Деда Мороза в Великом Устюге будет построен из дерева.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.