Вологодский губернатор рассказал, какой будет новая резиденция Деда Мороза

"Сейчас заканчивается подготовка проектно-сметной документации. Резиденция Деда Мороза будет в три раза больше, чем существующая. Ее площадь составит более 3 тысяч квадратных метров. Это будут площади, которые позволят нам принимать большое количество гостей. Там разместятся конференц-зал, интерактивные залы, там будут мастерские, костюмерные", - сообщил Кувшинников в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума.