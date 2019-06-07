В Вологодской области ожидают 140 млрд рублей инвестиций в этом году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Объем инвестиций в экономику Вологодской области в 2019 году составит, по прогнозам, порядка 140 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор региона Олег Кувшинников.

"Общий объем инвестиций в этом году ожидается на уровне прошлого года – порядка 140 миллиардов рублей, возможно, будет больше. Объем инвестиций такой большой, потому что реализуются крупные проекты", - сказал он.

В частности, компания "Северсталь" реализует проект строительства коксовой батареи №4, коксовой батареи №11, а также проект по реконструкции доменной печи №5. Общая стоимость проектов оценивается в 65 миллиардов рублей. Реконструкция доменной печи №5 будет выполнена по уникальному проекту. В результате появится принципиально новый производственный комплекс, в котором будут применены новейшие технологические решения. Компания "Фосагро" продолжает строительство новых цехов, объем инвестиций в проект – более 5 миллиардов рублей.

"Компания "Плитвуд" приступает к строительству производства березовой фанеры, объем инвестиций - 5,7 миллиарда рублей, "Северная стеклотарная компания" планирует построить современный завод по производству высококачественной стеклотарной продукции. Инвестиции составят два миллиарда рублей", - рассказал губернатор.

Также, по его словам, Череповецкий судостроительный завод начинает строительство судоверфи по выпуску барже-буксирных судов класса река-море. Инвестиции в проект планируются в объеме 200 миллионов рублей.

"Это очень крупные инвестиции в экономику Вологодской области, которые реализуются и планируются к реализации в этом году", - сказал Кувшинников.