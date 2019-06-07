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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

На деловой завтрак Лаврова и генсека ООН подавали лосося, чавычу и полбу

14:25
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© РИА Новости / Владимир ПесняМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. На завтрак от имени главы МИД РФ Сергея Лаврова в честь генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на полях Петербургского международного экономического форума подавали филе лосося с имбирным соусом и филе говядины с полбой, следует из меню, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Рабочий завтрак начался около 12.30. Это соответствует дипломатическому протоколу, по которому рабочие завтраки проводят обычно с 12 до 15 часов по местному времени.
Участники костюмированного перформанса в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
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Как следует из меню, на нем подавали маринованное филе лосося с имбирным соусом, уху из судака и симы, запеченное филе чавычи с кремом из тыквы и сельдерея с еловым соусом, а также филе говядины с полбой и белыми грибами под ромашковым соусом. На десерт были сорбе из лайма и медовик со свежими ягодами. Из напитков гостям были доступны чай, кофе, белое вино "Шабли" и красное вино "Риоха", а также водка "Белуга".
Ранее в пятницу Лавров провел двусторонние встречи с премьер-министром Антигуа и Барбуды Гастоном Брауном, министром иностранных дел Кении Моникой Джумой, первым вице-премьером, главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Антониу ГутеррешСергей ЛавровРоссияОбщество
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