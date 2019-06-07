На деловой завтрак Лаврова и генсека ООН подавали лосося, чавычу и полбу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. На завтрак от имени главы МИД РФ Сергея Лаврова в честь генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на полях Петербургского международного экономического форума подавали филе лосося с имбирным соусом и филе говядины с полбой, следует из меню, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Рабочий завтрак начался около 12.30. Это соответствует дипломатическому протоколу, по которому рабочие завтраки проводят обычно с 12 до 15 часов по местному времени.

Как следует из меню, на нем подавали маринованное филе лосося с имбирным соусом, уху из судака и симы, запеченное филе чавычи с кремом из тыквы и сельдерея с еловым соусом, а также филе говядины с полбой и белыми грибами под ромашковым соусом. На десерт были сорбе из лайма и медовик со свежими ягодами. Из напитков гостям были доступны чай, кофе, белое вино "Шабли" и красное вино "Риоха", а также водка "Белуга".

Ранее в пятницу Лавров провел двусторонние встречи с премьер-министром Антигуа и Барбуды Гастоном Брауном, министром иностранных дел Кении Моникой Джумой, первым вице-премьером, главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.