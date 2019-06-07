Дворкович рассказал, какие проблемы стоят на пути развития 5G в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Российские компании активно работают над внедрением технологии 5G в стране, однако для развития технологии необходимо решить ряд проблем, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе Петербургского международного экономического форума.

Наиболее привлекательным диапазоном для сетей 5G операторы называли 3,4-3,8 ГГц. Крупнейшие мировые вендоры при производстве оборудования будут ориентироваться на этот диапазон. В России он занят другими пользователями, в том числе силовыми ведомствами и спецслужбами. Вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в середине апреля попросил дать поручения для активизации работы по созданию в РФ сетей связи 5G. Позднее вице-премьер оценил как позитивный состоявший разговор по "расчистке" частотного диапазона.

К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов. Борисов считает одним из основных требований "расчистки" диапазона частот, используемых силовыми ведомствами, для сетей связи 5G использование отечественными сотовыми операторами телекоммуникационного оборудования российской разработки и производства, говорили РИА Новости в аппарате вице-премьера.

"Не знаю, насколько это затянется. Тут несколько проблем. Первая - расчистка спектра, вторая проблема - сама структура отрасли, то есть надо понять, компании все-таки договорятся между собой по поводу общей инфраструктуры или будут конкурировать. Мне кажется, лучше договориться, потому что слишком дорогая инфраструктура, чтобы ее параллельно делать, развивать. Я не думаю, что страну можно поделить на регионы, где компании по одной будут работать, - это тоже не выглядит разумно. Надеюсь, что им удастся как-то договориться, потому что если им сейчас выдадут частоты, сразу начнется какая-то свалка, непонятно, как все будет работать", - сообщил Дворкович.

"И третья тема - оборудование: понятно, что уже есть Huawei, Nokia, Cisco и, конечно, нам бы хотелось иметь свое. Насколько быстро мы можем какие-то базовые вещи сделать - вопрос, но эта тема есть в программе "Цифровая экономика", там как раз и "Сколково" участвует, и "Ростех", и "Ростелеком", несколько компаний и наших институтов. Конечно, хотелось бы, чтобы какая-то часть оборудования была нашей. В итоге три проблемы надо решить, а не одну", - рассказал он.

По его словам, какие-то элементы для развития 5G точно можно сделать внутри страны. "Какой процент это будет от всего, - посмотрим. Софт мы точно можем сделать, часть приборной базы тоже, но наверное не все. Просто вещи, которые мы способны сделать, надо пытаться сделать, почему нет? А там, где требуются миллиардные инвестиции и у нас никакого задела нет, ну, зачем?" - добавил Дворкович.